Jak ubrać noworodka latem do spania? Nasze wskazówki.

Jeśli Twoje dziecko urodziło się zimą, bez wątpienia wymyśliłeś, jak otulić dziecko, aby było mu ciepło w mroźne temperatury. Niemniej jednak wiosna i lato przyniosą nowe wyzwania dla opiekunów maluchów, w tym także związane z garderobą. Jak ubrać noworodka latem do spania?

Lato a dziecięca garderoba

Warto wiedzieć, że nie ma jednego właściwego sposobu ubierania dziecka do snu w lecie. Będzie to zależeć od klimatu, w którym mieszkasz, czy masz klimatyzację czy nie, a także od preferencji Twojego dziecka. Ale oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, przygotowując dziecko do snu w letnie noce. Jak ubrać noworodka latem do spania?

Jak ubrać noworodka latem do spania?

Pamiętaj, że najważniejszą sprawą jest dopasowanie odzieży oraz tekstylii domowych do pory roku i temperatury w pomieszczeniu, w którym będzie spało dziecko. Warto postawić na naturalne tkaniny jak bawełna czy len zarówno w odniesieniu do dziecięcej odzieży jak i tekstylii jak poszewka na pościel czy kocyk. Jak ubrać noworodka latem do spania? Nie zawijaj dziecka w zbyt wiele warstw - to grozi przegrzaniu!